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Поки діє воєнний стан, військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані, - Бондаренко

Ці дані не будуть одразу вносити в реєстр ДНК, а зберігатимуть в особових справах.

Поки діє воєнний стан, військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані, - Бондаренко

На період воєнного стану військові та правоохоронці мають здати свої ДНК-дані.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко.

Такі зобов'язання пов'язане з ухваленням Верховною Радою закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

За словами Бондаренка, під час воєнного стану "відбираються зразки ДНК у військовослужбовців і у співробітників правоохоронних органів". "Тобто у тих представників професій, серед яких ми маємо найбільші втрати в через агресію рф", - додав заступника міністра.

Він також зазначив, що дані військовослужбовців одразу вносити в реєстр ДНК не будуть. Їх зберігатимуть в особових справах бійців і братимуть лише тоді, коли постане необхідність провести експертизу.

Нагадаємо, днями Верховна Рада проголосувала за важливий для правоохоронної системи та сфери експертно-криміналістичної діяльності закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

12 липня бізнесмен Олександр Ярославський, кортеж якого в лютому, зробив смертельну ДТП, повернувся в Україну і здав біологічні зразки для ДНК-експертизи.

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