Перехоплення СБУ: окупанти на Харківщині вже місяць не можуть виконати наказ про наступ

Охочих іти в наступ серед росіян немає.

Українські захисники затисли окупантів на Харківщині, вони вже місяць не можуть виконати наказ про наступ.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

"Да уже месяц в этой деревне сидим! Ни*уя в наступление не можем двинуть нормально. Укры въе*ывают и въе*ывают наше подразделение, не дают двинуться", – розказує російський окупант своєму другу, який також воює у лавах рашистів, але на іншому напрямку.

Ворог визнає високий рівень підготовки та ефективність роботи українських захисників, тож охочих іти в наступ немає.

"Наши все в панике… Никто не хочет в наступление идти. Технику разъе*али, миномёты разъе*али – всё пиз*ец, остались без ни*уя. Вот наступление. И так неделю…" – жаліється рашист.

"Сподіваємося, зовсім скоро так говоритимуть окупанти по всій лінії фронту", – із оптимізмом очікують в СБУ.

Нагадаємо, за перехопленням СБУ, військові РФ і співробітники ФСБ конкурують між собою за крадені автомобілі.

Також ГУР повідомляло, що окупантів насильно везуть на фронт, а загарбники шукають нагоди втекти від бойових дій.