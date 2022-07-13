Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні уряду, – голова ОДА

Очільник Луганщини розповів про поточну ситуацію в області.

ЗСУ досі тримають оборону на околицях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram з посиланням на власний телеефір.

За його словами, два населених пункти області залишаються підконтрольними уряду.

Він повідомив, що окупанти впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора та "камазами" вивозять зерно. У великих містах російська армія знищила склади з продуктами харчування, магазини та ринки, після чого населені пункти перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Крім того, у Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для відновлення якої потрібні значні кошти.

Попри все, на Луганщині зберігається підтримка української влади населенням.

"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", – обнадійливо зауважив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гайдай в інтерв'ю Соні Кошкіній заявив, що росіяни знищують все на своєму шляху, а потім проходять, як по пустелі.