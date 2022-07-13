Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
Російські війська готуються до бойових дій у Херсоні в разі українського контрнаступу, – Хлань
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
За минулий тиждень співробітники МВС викрили дві ДРГ та затримали близько 50 осіб, - Єнін
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
Херсонська влада закликає мешканців міста та області евакуюватись
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
​Протидія ракетній загрозі – українські реалії
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
Військові затримали мажорів, що скоїли п’яне ДТП у Кривому Розі
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
​Миколаївські морпіхи показали, як знищили ворожий боєкомплект на Херсонщині за допомогою "стугни"
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
У Броварах захоронили майже 19 тисяч кубометрів знищених росіянами продуктів
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні уряду, – голова ОДА

Очільник Луганщини розповів про поточну ситуацію в області.

Два населених пункти Луганщини досі підконтрольні уряду, – голова ОДА

ЗСУ досі тримають оборону на околицях Луганщини.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram з посиланням на власний телеефір.

За його словами, два населених пункти області залишаються підконтрольними уряду.

Він повідомив, що окупанти впроваджують на окупованих територіях свого мобільного оператора та "камазами" вивозять зерно. У великих містах російська армія знищила склади з продуктами харчування, магазини та ринки, після чого населені пункти перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Крім того, у Рубіжному та Лисичанську зруйнована система централізованого газопостачання, для відновлення якої потрібні значні кошти.

Попри все, на Луганщині зберігається підтримка української влади населенням.

"На окупованих територіях є люди, які нам допомагають", – обнадійливо зауважив Гайдай.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Гайдай в інтерв'ю Соні Кошкіній заявив, що росіяни знищують все на своєму шляху, а потім проходять, як по пустелі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також