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Росія готується до інтеграції тимчасово захоплених територій України, – представник ГУР

Путін не визнає провалу основної мети – окупації України. 

Росія готується до інтеграції тимчасово захоплених територій України, – представник ГУР
путін
Фото: EPA/UPG

Росія не досягла своєї головної мети – окупації України – і готується до "приєднання" вже захоплених територій. 

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Стратегічна мета росії стосовно повної окупації нашої території не досягнута. По-друге, ми чітко бачимо і маємо інформацію про те, що і в законодавчому органі рф, і в уряді, і в інших структурах зараз активно опрацьовуються всі питання, які пов’язані з можливою інтеграцією тимчасово окупованих територій до російської федерації – в політичному плані, економічному і територіальному. Як це буде відбуватися, ми подивимося ближче до осені. 11 вересня – це єдиний день голосування", – сказав Скібіцький.

Заходи, які Росія вже проводить у Донецькій, Луганській, Херсонській областях, свідчать про планомірну підготовку до так званих референдумів. Окрім цього, в Росії готують законодавчі ініціативи для спрощення процедури громадянства.

Скібіцький також зауважив, що в Росії можуть оголосити загальну мобілізацію тоді, коли офіційно проголосять війну. 

"Путін не визнає те, що він не досяг своєї основної мети щодо окупації в короткі терміни, він продовжує так звану спеціальну воєнну операцію і не хоче визнати, що це повномасштабна війна", – додав він.

Нагадаємо, окупанти планують також "референдуми" в Херсонській і Запорізькій областях. 11 вересня росіяни мають провести т.з. єдиний день голосування, де, крім фейкового референдуму, будуть відбуватись фейкові вибори в РФ. 

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