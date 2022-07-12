На окупованих українських територіях рашисти ділять поранених на "сорти", - InformNapalm

"Для місцевих не виділяють знеболювальні, все кажуть купляти їх родинам, а ось для росіян всі ліки є безкоштовно".

В ОРДЛО загарбники ділять поранених на сорти.

Про це повідомили у волонтерській міжнародній спільноті InformNapalm.

"Коли транспортують пораненого до пункту прийому в мед.заклад в ОРДЛО, то йде дзвінок і кажуть "поранений. РФ". Якщо ж поранення отримав місцевий житель з ОРДЛО, кажуть просто "поранений". Різниця в тому, що для місцевих не виділяють знеболювальні, все кажуть купляти їх родинам, а ось для росіян всі ліки є безкоштовно", - розповіли в спільноті.

Таку інформацію InformNapalm отримав наприкінці червня і знайшов підтвердження з декількох джерел.

"Ситуація схожа на поділ рашистами людей на сорти (типовий нацизм)", - підкреслили волонтери.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини у проміжному рішенні за позовом дружини українського військового зобов'язав Росію поважати права всіх українських військовополонених, які перебувають під вартою в РФ, та надавати їм медичну допомогу.