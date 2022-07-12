На відбудову Маріуполя потрібно 10 років і близько $14 млрд, - Бойченко

"Треба вже зараз працювати над стратегією відновлення міст України, щоб після деокупації швидко та якісно приступити до відбудови".

Для того, щоб відбудувати Маріуполь, знадобиться 10 років і близько 14 млрд дол.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді з посиланням на слова очільника міста Вадима Бойченка.

Бойченко зазначив, що нині розробляють "План Маршала" для Маріуполя. Після деокупації місто стане символом відродження України.

На конференції "Відбудова України", яка відбулася при підтримці Міністерства економіки та інновації Литви, очільник Маріуполя наголосив, що важливо розпочати роботу над стратегією відновлення українських міст, які зазнали руйнувань внаслідок російського вторгнення.

"Треба вже зараз працювати над стратегією відновлення міст України, щоб після деокупації швидко та якісно приступити до відбудови. росія зробила Маріуполь символом своєї варварської люті. Цивілізовані країни світу можуть зробити наше місто символом спільного розвитку заради майбутнього", - сказав Бойченко.

Міський голова Маріуполя також висловив вдячність міжнародним партерам, які підтримують жителів міста і всіх українців у боротьбі за свободу.

Так, литовський фонд Саулес Смілті з перших днів надає маріупольцям гуманітарну допомогу. А Литва підтримує українських військових, передає їм автомобілі та амуніцію, таким чином допомагаючи протистояти російській агресії.

Нагадаємо, російські загарбники повністю зупинили водопостачання в Маріуполі. А через колапс медицини в місті зростає кількість смертей.