Кабмін створив державну службу захисту критичної інфраструктури

Постанову КМУ мають ще доопрацювати в частині граничної кількості працівників.

Кабмін на нинішньому засіданні ухвалив постанову "Про утворення державної служби захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості України".

Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Службу утворили на підставі закону "Про критичну інфраструктуру".

"Новостворений центральний орган виконавчої влади матиме спеціальний статус, діяльність якого буде спрямовуватися та координуватися Кабінетом Міністрів України. Він буде забезпечувати формування та реалізацію державної політики у сфері захисту критичної інфраструктури та забезпечення національної системи стійкості. Заснування такої служби необхідно для створення, впровадження, розвитку та забезпечення функціонування національної системи захисту критичної інфраструктури України", - пояснив Немчінов.

Міністр зауважив, що постанову мають ще доопрацювати - зокрема, треба встановити граничної чисельності працівників новоствореної служби. Штат формуватимуть за рахунок перерозподілу граничної чисельності працівників інших центральних органів виконавчої влади. Адже внаслідок утворення нового органу загальна кількість співробітників ЦОВВ не має збільшитися.

"У подальшому новоутвореному органу будуть передані видатки від тих органів, чисельність яких буде скорочено, що забезпечить відповідну економію коштів державного бюджету", - додав Немчінов.

Нагадаємо, після обстрілів Слов'янська, за інформацією місцевої влади, критична інфраструктура продовжує працювати, але централізоване постачання води відсутнє понад місяць.

В одному з відеозвернень Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок російських ударів у Сєвєродонецьку зруйнована вже вся критична інфраструктура міста, 90% будинків пошкоджені. Більше двох третин житлового фонду міста повністю зруйновано, немає звʼязку.