Україна стала асоційованим членом технологічного співробітництва збройних сил НАТО, - Міноборони

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності MIP, яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.
Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.
Після того, як Україна набула асоційованого членства в технологічному співробітництві збройних сил країн НАТО, вона отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів Альянсу, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.
Наголошується, що для України надання статусу члена МІР є знаковим рішенням.
"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки", – прокоментував цю подію Олексій Резніков.
Міноборони інформує, що Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений у шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники НАТO зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з Альянсом та країнами-членами.
Зазначається, що багатостороння програма інтероперабельності MIP є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем.
Одним із продуктів MIP є протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління.
"Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року", – додають у Міноборони.
Нагадаємо, сьогодні міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн.
Раніше міністр оборони заявив, що високі технології перемагають навалу, як це демонструє війна з Росією.