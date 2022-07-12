Україна стала асоційованим членом технологічного співробітництва збройних сил НАТО, - Міноборони

Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління.

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності MIP, яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

Після того, як Україна набула асоційованого членства в технологічному співробітництві збройних сил країн НАТО, вона отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів Альянсу, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

Наголошується, що для України надання статусу члена МІР є знаковим рішенням.

"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки", – прокоментував цю подію Олексій Резніков.

Міноборони інформує, що Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений у шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники НАТO зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з Альянсом та країнами-членами.

Зазначається, що багатостороння програма інтероперабельності MIP є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем.

Одним із продуктів MIP є протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління.

"Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року", – додають у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн.

Раніше міністр оборони заявив, що високі технології перемагають навалу, як це демонструє війна з Росією.