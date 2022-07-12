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Україна стала асоційованим членом технологічного співробітництва збройних сил НАТО, - Міноборони

Україна отримала право спільно розробляти та вносити зміни до ключових стандартів НАТО, які стосуються взаємодії систем бойового управління.

Україна стала асоційованим членом технологічного співробітництва збройних сил НАТО, - Міноборони
Фото: armyinform.com.ua

За результатами голосування на щорічному засіданні MIP Steering Group, Україну прийнято до багатосторонньої програми взаємосумісності MIP, яка реалізовує технологічне співробітництво армій держав-членів НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова.

Після того, як Україна набула асоційованого членства в технологічному співробітництві збройних сил країн НАТО, вона отримала право спільно розробляти й вносити зміни до ключових стандартів Альянсу, які стосуються взаємодії систем бойового управління та суміжних стандартів.

Наголошується, що для України надання статусу члена МІР є знаковим рішенням.

"Україна має потужний ІТ потенціал і є гідним союзником НАТО. Певен, ми привнесемо свою експертизу в розвиток колективної безпеки", – прокоментував цю подію Олексій Резніков.

Міноборони інформує, що Україну вже повідомили про набуття членства офіційними дипломатичними каналами. Також прапор України буде включений у шаблон оформлення всіх документів МІР. У своєму листі представники НАТO зазначають, що ця подія є гарним прикладом співпраці України з Альянсом та країнами-членами.

Зазначається, що багатостороння програма інтероперабельності MIP є програмою технологічного співробітництва ЗС держав-членів НАТО. Вона створена на рівні національних розробників інформаційних систем бойового управління та має на меті досягти інтероперабельності національних систем.

Одним із продуктів MIP є протокол та модель даних для обміну інформацією про обстановку між системами бойового управління.

"Взаємодія МІР та українських розробників системи ситуаційної обізнаності "Дельта" здійснюється з 2019 року", – додають у Міноборони.

Нагадаємо, сьогодні міністри оборони України та США узгодили дату четвертої зустрічі у форматі Рамштайн.

Раніше міністр оборони заявив, що високі технології перемагають навалу, як це демонструє війна з Росією.

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