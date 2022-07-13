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СБУ викрила ділків, які наживалися на переселенцях

Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за безкоштовне житло.

СБУ викрила ділків, які наживалися на переселенцях
Фото: СБУ

На Черкащині СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке заробляло на внутрішньо переміщених особах.

Про це повідомляє українська спецслужба у Telegram.

Зловмисники вимагали гроші за проживання в гуртожитках міста, розміщення в яких забезпечувала держава і яке для цієї категорії осіб було безкоштовним.

За даними СБУ, схему організували службові особи одного з об’єктів критичної інфраструктури, якому належали гуртожитки, а також рієлтор, який вступив з ними у змову.

"Вони вимагали з внутрішніх переселенців щомісячну платню за кімнату в гуртожитку, а у випадку затримок - погрожували виселенням. У середньому прайс ділків коливався від 1,5 до 4 тис. грн за місяць", - йдеться у повідомленні.

Загалом встановлено понад 20 фактів вимагання неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали рієлтора "на гарячому", під час чергового отримання неправомірної вигоди. Їй повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила злочинну схему з пільгового розмитнення імпортних авто.

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