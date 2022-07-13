ДБР повідомило про підозру групі шахраїв, які відбирали майно в громадян України

Працівники ДБР викрили організовану злочинну групу, яка шахрайством відбирала майно громадян України. Серед потерпілих від їхніх дій – неповнолітній.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті.

До злочинної групи входили колишній депутат однієї з обласних рад України та колишній працівник керівної ланки одного із Департаментів Національної поліції України, нотаріуси та іноземці.

"Шахраї вносили недостовірні дані до офіційних документів та несанкціоновано змінювали відомості в офіційних реєстрах. Таким чином відбирали власність, а потім легалізували її через різні незаконні схеми", – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що злочинна група заволоділа майном громадян України принаймні на 2,2 млн грн. Серед їхніх жертв виявлено 10 річну дитину.

Інші оборудки встановлюються.

За оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР та Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, проведені обшуки в учасників організованої групи та дотичних осіб. Під час слідчих дій вилучено документи, які підтверджують вчинення злочинів, мобільні телефони, електронні носії інформації, оригінали документів, а також гербові печатки різних державних установ та судів.

Фото: ДБР

На даний час організатору незаконної оборудки повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 3 ст. 357 КК України (викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток), та за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство). За цими статтями повідомлено про підозру трьом іншим учасникам організованої групи та приватному нотаріусу за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники організованої групи та особи, які сприяли вчиненню злочинів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, ДБР припинило діяльність масштабного незаконного грального бізнесу, який працював під прикриттям правоохоронців.

Також ДБР припинило діяльність наркоугруповання пов'язаного зі спецслужбами РФ.