ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за минулу добу

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;

танків - 1649 (+0);

бойових броньованих машин - 3832 (+3);

артилерійських систем - 839 (+1);

РСЗВ - 247 (+0);

засобів ППО - 109 (+0);

літаків - 217 (+0);

гелікоптерів - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2);

крилатих ракет - 155 (+0);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5);

спеціальної техніки - 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, 8 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ у Новій Каховці. Було знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п'ятеро офіцерів. У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали ще один арсенал російських військ.