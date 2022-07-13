ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за минулу добу

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;
- танків - 1649 (+0);
- бойових броньованих машин - 3832 (+3);
- артилерійських систем - 839 (+1);
- РСЗВ - 247 (+0);
- засобів ППО - 109 (+0);
- літаків - 217 (+0);
- гелікоптерів - 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2);
- крилатих ракет - 155 (+0);
- кораблів/катерів - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5);
- спеціальної техніки - 67 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, 8 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ у Новій Каховці. Було знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п'ятеро офіцерів. У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали ще один арсенал російських військ.