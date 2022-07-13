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ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за минулу добу

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку.

ЗСУ знищили ще 100 російських окупантів за минулу добу
Ілюстративне фото
Фото: facebook.com/24th.brigade

За минулу добу російські окупаційні війська втратили в Україні близько 100 солдатів. А з початку повномасштабного вторгнення втрати ворога склали вже близько 37 570 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 37570 (+100) осіб ліквідовано;
  • танків - 1649 (+0);
  • бойових броньованих машин - 3832 (+3);
  • артилерійських систем - 839 (+1);
  • РСЗВ - 247 (+0);
  • засобів ППО - 109 (+0);
  • літаків - 217 (+0);
  • гелікоптерів - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 678 (+2);
  • крилатих ракет - 155 (+0);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2704 (+5);
  • спеціальної техніки - 67 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, 8 липня ЗСУ підірвали арсенал російських військ у Новій Каховці. Було знищено близько 150 окупантів, серед них – генерал та п'ятеро офіцерів. У ніч проти 12 липня ЗСУ підірвали ще один арсенал російських військ.

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