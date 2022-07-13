В Україні оголосили штормове попередження

В Україні на сьогодні синоптики оголосили штормове попередження. Сильний вітер найближчої години накриє більшість областей.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 13 липня в західних, північних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Сильний вітер втримається до кінця доби.

Разом з тим Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост повідомив, що на високогір'ї погіршення погодних умов. При цьому температура повітря становить лише +2.

"Станом на 08:30, 13 липня 2022 в м. Піп Іван Чорногірський – хмарно, видимість обмежена, дощ. Вітер південно-західний 15-17 м/сек, пориви до 20 м/сек", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні хмарно з проясненнями, у центральних областях дощ та гроза.