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З початку війни усі лікувальні заклади МВС працюють цілодобово

Лікарні відомства перелаштували потужності на роботу з пораненими.

З початку війни усі лікувальні заклади МВС працюють цілодобово
Фото: fakty.com.ua

З початку вторгнення Росії на територію України усі лікувальні заклади МВС перейшли у режим цілодобової роботи.

Про це сьогодні на брифінгу повідомила речниця МВС Альона Матвєєва. 

“Після початку війни різко змінилась організація системи охорони здоров’я МВС. Раніше у нас було небагато закладів, де надавалась, наприклад, хірургічна та ортопедична допомога. У зв’язку з початком активних бойових дій усі заклади перейшли на режим цілодобової роботи і перелаштували потужності на роботу з пораненими”, – зазначила вона.

Матвєєва розповіла, що перелік медичних послуг у цих установах значно розширився. Насамперед це стосується хірургічної допомоги, а також спеціалізованих видів медичної реабілітації. Загалом це пов’язують зі збільшенням кількість поранених й ускладненням діагнозів. 

Речниця відомства також повідомила, що станом на 8 липня у територіальних медичних об’єднаннях МВС амбулаторне лікування пройшли 582 поранених, стаціонарне – 1 781, а військово-лікарську експертизу – 583. 

Реабілітацію у медичних реабілітаційних центрах МВС пройшло 468 поранених. На лікування та реабілітацію за кордон направлено, зокрема на протезування, 89 поранених, підготовлено необхідні документи ще на 232 бійців.

Нагадаємо, як повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я України, окупанти вщент зруйнували 122 заклади охорони здоров'я. 14 медичних працівників було вбито, а 48 – поранено.

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