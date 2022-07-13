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Ударна авіація Повітряних сил завдала вже 1700 авіаударів по окупантах

Таку кількість авіаударів по загарбниках завдано з 24 лютого.

Ударна авіація Повітряних сил завдала вже 1700 авіаударів по окупантах
Фото: Пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вже 1700  групових авіаударів по позиціях, складах, техніці та живій силі російських окупаційних військ. 

Про це повідомила пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ. 

Вдень 12 липня, близько 14:30, російські окупанти завдали ракетних ударів з акваторії Чорного моря по прибережній зоні Одещини. Окупанти випустили чотири авіаційні ракети класу "повітря-поверхня" типу Х-31 із винищувачів Су-30. Своїх цілей ракети не досягли.

Ударна авіація Повітряних Сил знищила склад боєприпасів ворожого угруповання військ на Південно-Бузькому напрямку. Також штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м вразили скупчення озброєння та військової техніки на Ізюмському та Донецькому напрямках. Знищено до тридцяти одиниць техніки окупаційних військ.

Зенітні ракетні війська Повітряних Сил протягом минулої доби знищили одну повітряну ціль – БпЛА оперативно-тактичного рівня, яким ворог здійснював повітряну розвідку. 

Нагадаємо, на Слов'янському напрямку російські загарбники спробували вести штурмові дії для покращення свого тактичного положення поблизу Краснопілля, Довгенького, Мазанівки та Іванівки. Та українські захисники завдали окупантам значних втрат і змусили їх тікати. 

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