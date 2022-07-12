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Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький

Міст було зруйновано ще у березні.

Зруйнований міст через Псел на Сумщині планують відновити до кінці серпня, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

В с. Бишкінь Сумської області тривають роботи з відновлення мосту через Псел. Планується відновлення сполучення мостом до кінця серпня. 

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

“Через обʼїзд зруйнованого мосту час дороги від міста Лебедин до Сум збільшився майже вдвічі. Також порушене сполучення інших громад з обласним центром”, - зазначив Живицький. 

Він додав, що 200-метровий міст складається з 11 прогонових будов, нині тривають роботи з його відновлення.

 

Зруйновані та пошкоджені елементи конструкцій замінять, зараз триває демонтаж.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Нагадаємо, окупанти обстріляли на Сумщині Атинський психоневрологічний інтернат, постраждало троє пацієнтів.

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