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На Центральному вокзалі у Києві відновили роботу автоматичні камери схову

Всі камери міцні та під постійним відеонаглядом.

На Центральному вокзалі у Києві відновили роботу автоматичні камери схову
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Автоматичні камери схову повернулись на Центральний залізничний вокзал Києва. Автоматичні камери схову можна знайти на трьох локаціях Центрального залізничного вокзалу.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Більше не треба тягати за собою валізи по всій столиці, якщо маєте вільний час перед рейсом. Краще залиште свої речі в автоматичній камері, оплатіть карткою або смартфоном і проведіть час у подорожі по місту”, - йдеться у повідомленні.

Вартість послуги - від 80 до 150 гривень за цілу добу, залежно від розміру обраної комірки.

Камерами можна скористатись у наступних локаціях:

  • у касових залах на Центральному вокзалі;
  • на переході (конкорсі) між Центральним та Південним вокзалами; 
  • на Південному вокзалі. 

В Укрзалізниці стверджують, що можна залишати на зберігання багаж будь-якого розміру - “від маленьких сумок до чемоданів у половину людського зросту”.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Нагадаємо, з 26 липня Укрзалізниця подовжує маршрут поїзда Запоріжжя - Львів до Ужгорода. Також Укрзалізниця призначає новий поїзд №288/287 сполученням Харків - Одеса

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