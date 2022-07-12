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ЗСУ завдали удару по складу окупантів у Чарівному на Херсонщині

Також у Бериславському районі захисники зупинили російських диверсантів.

ЗСУ завдали удару по складу окупантів у Чарівному на Херсонщині
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Після ураження складів із боєприпасами у Новій Каховці Збройні сили України завдали удару по російському склад боєприпасів у Чарівному Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування "Південь".

"Одразу за влучним ураженням складів боєприпасів в Новій Каховці, артилерійським підрозділом було прицільно влучено в ще один склад боєприпасів в Чарівному", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вночі в Бериславському районі Херсонщини ворожа диверсійно-розвідувальна група, до 10 осіб, була зупинена вогнем нашого підрозділу. Противник був змушений ретируватися.

В ОК "Південь" наголосили, що корабельне угруповання ворожих сил РФ збільшено до п’яти ракетних кораблів, також додано підводний човен. Отже сумарно напоготові 44 "Калібри". Великих десантних кораблів наразі три.

Загроза ракетних ударів з моря залишається високою. Також імовірна атака стратегічною авіацією.

Нагадаємо, у Новій Каховці ЗСУ підірвали арсенал російських військ, детонація боєприпасів на якому тривала до ранку. Тоді повідомлялося про понад 100 загиблих рашистів, а також про так звані "термінові евакуації VIP-поранених та вбитих". Наразі вівдомо про знищення близько 150 військових РФ, зокрема – генерала та ще п’ятьох офіцерів.

Раніше українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали удару по пункту управління росгвардії поблизу Херсона та знищили чотири склади з боєприпасами в різних районах Херсонщини.

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