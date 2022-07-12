Україна повернула тіла 30 полеглих захисників

Уповноважений з питань зниклих безвісти Олег Котенко заявив, що сьогодні Україна повернула 30 полеглих захисників.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Тіла українських військових будуть передані їх родинам для гідного поховання.

Котенко також розповів, що операція проводилась в Запорізькій області за співпраці Уповноваженого, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

"Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", – зазначив він.

Нагадаємо, 21 червня у Запорізькій області відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військовослужбовців. Україна повернула тіла 35 своїх захисників. А 28 черня Україна повернула тіла 46 загиблих військових. 21 з них – захисники “Азовсталі”.

До слова, Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період та порядок передання та репатріації тіл загиблих у зв'язку зі збройною агресією проти України.