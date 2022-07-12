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​На Одещині затримали чоловіка, який вимагав в агропідприємця $600 тис. і писав на нього скарги

Керівник однієї з громадських організацій використовував свої повноваження для тиску на місцевий бізнес.

​На Одещині затримали чоловіка, який вимагав в агропідприємця $600 тис. і писав на нього скарги
Фото: ssu.gov.ua

На Одещині Служба безпеки викрила чоловіка, який шантажем вимагав у місцевого агропідприємця $600 тис.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився керівник Одеської філії однієї з всеукраїнських громадських організацій. Він використовував свої повноваження для тиску на місцевий бізнес та власного збагачення.

Зокрема, в одного з керівників сільгоспкомпанії він вимагав 600 тис. доларів США за те, щоб "не створювати проблем" його бізнесу.

"За даними слідства, псевдогромадський діяч, базуючись на неправдивих даних, написав низку скарг і клопотань щодо обставин реорганізації у 2019 році одного із сільськогосподарських підприємств Одещини. Таким чином, він ініціював проведення перевірок правоохоронцями. Паралельно зловмисник залучив підконтрольні ЗМІ для створення негативного «інформаційного фону» довкола діяльності підприємства. Погрожував оприлюднити «компромат» щодо законності дій, рішень та добропорядності його керівника. А щоб припинити ці штучні перешкоди, вимагав гроші", – пояснили в СБУ.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше в Києві затримали екснардепа, який за $10 тис. обіцяв "вплинути" на суддів.

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