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Під час спецоперації на тимчасово окупованій Херсонщині звільнили з полону пʼятьох українців

Серед них – військовий. 

Сили спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України звільнили з полону на тимчасово окупованих територіях Херсонщини пʼятьох українців. 

Фото: ГУР Міноборони

Про це Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив у телеграм ГУР Міноборони

Серед звільнених – військовий ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних. Одна людина має серйозне бойове поранення.

Всі звільнені перебувають під опікою української влади й отримують належне лікування. 

Деталі спецоперації не повідомляються.

29 червня відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення Росії обмін полоненими. Тоді були звільнені 144 українці, зокрема 95 – полонених з Азовсталі. За словами родин захисників Маріуполя, окупанти примушують полонених українців давати неправдиві свідчення. 

З травня питанням звільнення полонених займається Головне управління розвідки Міністерства оборони України. До цього цим питанням опікувалося Мінреінтеграції. 

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