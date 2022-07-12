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В Енергодарі окупанти влаштували провокацію з "обстрілом" захопленої будівлі СБУ, – мер

Орлов заявив, що вороги самі обстріляли будівлю. 

В Енергодарі окупанти влаштували провокацію з "обстрілом" захопленої будівлі СБУ, – мер
Поширюване окупантами фото "обстрілу" будівлі СБУ в Енергодарі
Фото: Еспресо

Російські війська вночі влаштували провокацію з "обстрілом" захопленої ними будівлі СБУ в Енергодарі. Після цього вони влаштували стрілянину в повітря на вулицях міста.

Про це повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

"А достеменним є те, що обстрілювати будівлю СБУ нашим збройним силам немає жодного сенсу, оскільки вона вже тривалий час не використовується самими орками. І нашим спецслужбам про це відомо. Насправді це військові рф обстріляли і потім показали пошкодження гаражу, який знаходиться неподалік будівлі СБУ", – написав він.

Орлов припускає, що росіяни провокацію вчинили для виправдання подальших обстрілів населених пунктів на протилежному боці Дніпра або задля створення видимості боротьби з противником у місті, щоби їх російське військове командування не перекидало на передову.

Росіяни захопили Енергодар – місто-супутник Запорізької АЕС – на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Вони викрадають нелояльних до окупантів людей і катують їх, зокрема і працівників ЗАЕС, що забезпечують життєдіяльність найбільшої в Європі атомної станції. 

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