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Евакуація з Енергодара сьогодні неможлива через розмиту дорогу, – міська влада

Наразі цей шлях тимчасово непридатний до проїзду автотранспорту.

Евакуація з Енергодара сьогодні неможлива через розмиту дорогу, – міська влада

Евакуація мирних жителів з Енергодара наразі неможлива через розмиття внаслідок сильного дощу об’їзної дороги в районі Кам'янського.

Про це повідомив міський голова Дмитро Орлов.

"Увага! Через розмиття внаслідок сильного дощу об’їзної дороги в районі Кам'янського, сьогодні евакуація населення фактично неможлива! Наразі цей шлях тимчасово непридатний до проїзду автотранспорту", – написав він у телеграм-каналі.

"Перш ніж вирушати в дорогу, обов’язково зважайте на погоду: чи були дощі у Василівському районі напередодні запланованого вами виїзду і наскільки вони були потужними. Це важливо, щоб не потрапити в пастку на небезпечній території", – наголосив Орлов.

Нагадаємо, 3 липня через інтенсивні руйнівні обстріли в Запорізькій області було пошкоджено ділянку газопроводу. 8 липня повідомлялося, що через рашистів два мікрорайони тимчасово окупованого Енергодара залишилися без газу.

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