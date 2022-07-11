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​Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ

Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла.

​Російські війська обстріляли Дніпропетровщину з РСЗВ
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко/Дніпропетровська ОДА

Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район Дніпропетровщини.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч без сирен, але з обстрілами. Російські війська кілька разів накрили вогнем Криворізький район. Ударили з РСЗВ по двох громадах – Апостолівській та Зеленодольській. Поцілили прямо по селах –Новосеменівці та Мар’янському", – написав він у телеграм-каналі.

Попередньо, люди не постраждали. У селах є руйнування житла. Зачепило і худобу.

"У інших районах області на цю хвилину спокійно", – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, 10 липня два райони Дніпропетровської області потрапили під російські обстріли. Вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Обійшлось без постраждалих та без руйнувань.

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