ЗСУ відбили ворожі штурми в напрямку Краснопілля і Марʼїнки, – Генштаб

Ворог також готується активізувати бої на Краматорському і Бахмутському напрямках.

Ворог обстріляв зі ствольної артилерії район н.п. Карповичі Чернігівської області. Загалом ситуація на Волинському, Поліському і Сіверському напрямках суттєвих змін у чисельному складі та характері діяльності не зазнала.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ на початку 138 доби героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджуватись на утриманні зайнятих рубежів на Харківщині та недопущенні просування наших військ. Росіяни вживають заходів для забезпечення себе паливно-мастильними матеріалами.

З реактивних систем залпового вогню та танків і артилерії ворожі війська стріляли в районах Харкова, Базаліївки, Петрівки, Руських Тишок, Слатиного, Прудянки, Рубіжного і Благодатного.

На Слов’янському напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв околиці Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки та Курульки. Також ворог завдав авіаційного удару неподалік Богородичного. Ворожий штурм в напрямку Краснопілля українські воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник готується активізувати бої на Краматорському та Бахмутському напрямках.

На Новопавлівському напрямку ворог веде штурмові дії для покращення тактичного положення. Уздовж лінії зіткнення окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив по позиціях підрозділів Сил оборони з метою сковування їхніх дій. Активізувалася штурмова та армійська авіація.

На Краматорському напрямку активних дій противник не проводив. Обстрілював зі ствольної артилерії райони населених пунктів Сіверськ, Закітне, Серебрянка, Григорівка, Білогорівка, Верхньокам’янське та Спірне.

На Бахмутському напрямку здійснює обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Покровського, Соледара, Зайцевого, Вершини, Новолуганського, Кліщіївки та Нью-Йорка. Завдав ракетно-авіаційних ударів поблизу Берестового, Спірного, Стряпівки та Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Авдіївка, Карлівка, Мар’їнка, Срібне, Новомихайлівка, Вугледар, Времівка, Білогір’я, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів та Кам’янське. Окупанти завдали ракетно-авіаційного удару поблизу Оріхова та авіаційних ударів у районах Володимирівки, Павлівки та Новоандріївки.

"Чергова ворожа спроба наступу окупантів у напрямку Мар’їнки повністю провалилась. Під вогнем наших воїнів окупанти ганебно побігли назад", – зазначили в Генштабі.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує зусилля на недопущенні наступу підрозділів Сил оборони. Вів вогонь зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Добрянка, Ольгине, Велика Костромка, Біла Криниця, Калинівка, Киселівка, Любомирівка, Кобзарці, Червона Долина, Широке, Киселівка, Партизанське, Котляреве, Посад-Покровське та Прибузьке.

В Акваторії Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на ураженні важливих об’єктів військової та цивільної інфраструктури крилатими ракетами, блокуванні дій сил і засобів Військово-Морських Сил та Державної прикордонної служби України.

У готовності до ракетних ударів противник утримує два носії крилатих ракет морського базування “Калібр”.

Українські воїни стійко тримають оборону та готові до будь-яких змін в оперативній обстановці. Триває ураження ворожих командних пунктів різного рівня та складів боєприпасів.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Головнокомандувач ЗСУ, президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати південь країни. Україна збирає мільйонні бойові сили, оснащені західною зброєю, щоби відвоювати свою південну територію в Росії.