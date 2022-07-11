Російська ракета влучила в шестиповерхівку в Харкові

Внаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.
Зазначається, що станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку.
Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 03:32. Загалом у Харкові вранці 11 липня чули три вибухи. О 04:46 дали відбій повітряної тривоги у Харкові та області.
Станом на 06:30, за даними ДСНС, даних про загиблих чи поранених мешканців будинку немає. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під'їзд - зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.
Нагадаємо, 9 липня окупанти завдали ракетного удару по Харкову. В результаті - четверо поранених.