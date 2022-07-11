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Російська ракета влучила в шестиповерхівку в Харкові

Даних про загиблих чи поранених мешканців будинку немає.

Російська ракета влучила в шестиповерхівку в Харкові
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Внаслідок влучання російської ракети вранці 11 липня частково зруйнована житлова шестиповерхівка у центральній частині Харкова.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що станом на 4:30 рятувальники врятували одну літню жінку.

Повітряну тривогу у Харкові оголосили о 00:23. Перший вибух пролунав о 03:32. Загалом у Харкові вранці 11 липня чули три вибухи. О 04:46 дали відбій повітряної тривоги у Харкові та області.

Станом на 06:30, за даними ДСНС, даних про загиблих чи поранених мешканців будинку немає. У шестиповерхівці руйнувань зазнав один під'їзд - зруйновано квартири з 6 по 1 поверхи.

Нагадаємо, 9 липня окупанти завдали ракетного удару по Харкову. В результаті - четверо поранених.

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