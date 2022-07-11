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Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком

Кількість техніки не уточнюється.

Чеські вертольоти прибули в Україну, - Стратком
Фото: Стратком

Вертольоти, які Чехія раніше обіцяла Україні, вже прибули до ЗСУ.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Поставлені Чехією ударні вертольоти Мі-24 на озброєнні ВПС України", - повідомив Стратком.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Польщі та Чехії за надану українським захисникам військову допомогу.

Раніше повідомлялось, що чеські фахівці розробили та зібрали безпілотник Bivoj, який незабаром може використовуватися українською армією. Для цього дрон має пройти випробування в процесі бою.

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