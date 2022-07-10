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Два райони Дніпропетровщини сьогодні потрапили під ворожий вогонь, - Лукашук

На щастя, обійшлось без жертв.

Два райони Дніпропетровщини сьогодні потрапили під ворожий вогонь, - Лукашук
Фото: Пресслужба Дніпропетровської облради

 Сьогодні, 10 липня, два райони Дніпропетровської області потрапили під російські обстріли

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вдень російські окупаційні війська зі ствольної артилерії обстріляли Криворізький район. Під вогонь потрапили прикордонні території Зеленодольської та Апостолівської громад на лінії розмежування з Херсонщиною. Обійшлось без постраждалих та без руйнувань.

Крім того, російські окупанти обстріляли Синельниківський район. Загарбники вдарили по Великомихайлівській громаді, місцеві мешканці не постраждали. Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку зайнявся сінник та трактор.

Нагадаємо, вчора, 9 липня у Дніпропетровській області внаслідок обстрілів пошкоджено півтора десятки житлових будинків, зокрема фасади, вікна та балкони.

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