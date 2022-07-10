"Це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів".

Російські окупаційні війська не можуть захопити Білогорівку, що на Луганщині.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Застрягли російські війська сьогодні в Білогорівці і, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика нині дуже погана у росіян з доставкою боєприпасів", - розповів Гайдай.

Він зауважив, що через це зменшилася кількість ворожих атак і обстрілів.

"Вони без артилерії взагалі не можуть навіть одного метра пройти", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганщини уже повідомляв, що спроби росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ провалюються.

У Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілу складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.