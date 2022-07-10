У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
У Запорізькій області росіяни тероризують мирне населення в тимчасово окупованому Василівському районі
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
Табір бойовиків у Криму насправді може бути з'їздом страйкболістів (оновлено)
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
​Два постріли в Нара – пам’яті Сіндзо Абе
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Без фото на згадку. Чому Лавров утік із зустрічі міністрів "Великої двадцятки" на Балі
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Випущена на Одещину крилата ракета розірвалась над морем. Це може свідчити про тактику масових осколкових уражень
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
Британський флот заявив про захоплення іранського озброєння включно з ракетами "земля-повітря"
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
У Новій Каховці вбили поліцейського-колаборанта, - Сергій Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Росармія застрягла в Білогорівці на Луганщині, - Гайдай

"Це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів".

Росармія застрягла в Білогорівці на Луганщині, - Гайдай
Фото: скріншот відео

Російські окупаційні війська не можуть захопити Білогорівку, що на Луганщині.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Застрягли російські війська сьогодні в Білогорівці і, швидше за все, це завдяки нашим захисникам, які дають гідну відсіч. Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика нині дуже погана у росіян з доставкою боєприпасів", - розповів Гайдай.

Він зауважив, що через це зменшилася кількість ворожих атак і обстрілів. 

"Вони без артилерії взагалі не можуть навіть одного метра пройти", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганщини уже повідомляв, що спроби росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ провалюються.

У Новій Каховці (Херсонська область) внаслідок обстрілу складу армії РФ загинуло понад 100 росіян, ще близько двох сотень отримали поранення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також