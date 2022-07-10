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Виїзд дітей за кордон можна буде оформити в Дії, - МВС

Раніше для оформлення виїзду дитини треба було отримати письмову згоду.

Виїзд дітей за кордон можна буде оформити в Дії, - МВС
Фото: Дія

Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через мобільний застосунок "Дія".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

"Відповідний законопроєкт № 6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один з батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн. Раніше для оформлення виїзду дитини з одним з батьків необхідно було отримати нотаріально завірену письмову згоду", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, що станом на 29 червня за кордоном перебувають 2 мільйони 331 тисяча неповнолітніх українців, які покинули Україну через російське вторгнення.

Також Кабінет міністрів України вніс зміни до двох попередніх урядових постанов, що регулювали процедуру виїзду дітей за кордон.

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