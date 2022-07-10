Виїзд дітей за кордон можна буде оформити в Дії, - МВС

Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через мобільний застосунок "Дія".
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.
"Відповідний законопроєкт № 6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один з батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн. Раніше для оформлення виїзду дитини з одним з батьків необхідно було отримати нотаріально завірену письмову згоду", - зазначили в МВС.
Нагадаємо, що станом на 29 червня за кордоном перебувають 2 мільйони 331 тисяча неповнолітніх українців, які покинули Україну через російське вторгнення.
Також Кабінет міністрів України вніс зміни до двох попередніх урядових постанов, що регулювали процедуру виїзду дітей за кордон.