Виїзд дітей за кордон можна буде оформити в Дії, - МВС

Раніше для оформлення виїзду дитини треба було отримати письмову згоду.

Дозвіл на виїзд дітей за кордон можна буде оформити через мобільний застосунок "Дія".

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

"Відповідний законопроєкт № 6146 ухвалила Верховна Рада України. Це означає, що один з батьків зможе надавати дозвіл на виїзд дитини до 16 років за кордон онлайн. Раніше для оформлення виїзду дитини з одним з батьків необхідно було отримати нотаріально завірену письмову згоду", - зазначили в МВС.

Нагадаємо, що станом на 29 червня за кордоном перебувають 2 мільйони 331 тисяча неповнолітніх українців, які покинули Україну через російське вторгнення.

Також Кабінет міністрів України вніс зміни до двох попередніх урядових постанов, що регулювали процедуру виїзду дітей за кордон.