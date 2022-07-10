Доводиться терпіти те, що нічого не можеш зробити, - Бербок про російську агресію

Бербок заявила, що жодних безпольотних зон не буде.

Міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок шкодує, що Захід не може військово втрутитися у війну в Україні, щоб захистити цивільне населення.

Про це вона заявила в коментарі Spiegel, передає Укрінформ.

«Наприклад, я хотіла б пообіцяти, що ми гарантуємо гуманітарні коридори зі спірних районів в Україні. Але ми не можемо собі цього дозволити. Така обіцянка мала б бути підкріплена військовим шляхом», - заявила політик.

Отже, констатувала Бербок, треба чітко сказати, що жодних безпольотних зон не буде.

Вона поскаржилася на військову безпорадність Заходу в Україні: «Доводиться терпіти той факт, що ти нічого не можеш зробити, це інколи жорстокість зовнішньої політики».

Міністр зауважила, що «хороша зовнішня політика також означає зберігати холоднокровність, навіть коли серце палає». За її словами, момент, коли вона побачила фотографії розстріляних дітей під час свого візиту в Україну, став одним із найгірших моментів за час її перебування на посаді глави МЗС.

«Це все говорить про те, що зараз неможливо домовитися з цим путіним», - заявила міністр.

Нагадаємо, що ФРН розв'язала проблему з постачанням зенітних установок "Гепард" в Україну.

Раніше стало відомо, що Україна отримає перші системи ППО "Гепард" із Німеччини в липні.