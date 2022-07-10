На Луганщині дев'ятьох поліцейських підозрюють у державній зраді

Підозрювані надали згоду на вступ до лав незаконних структур.

Дев’ятьом співробітникам поліції, якій перейшли на бік окупантів у Луганській області, повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року діючі працівники Нацполіції Луганської області попри складену ними присягу зрадили українській державі та перейшли на бік ворога. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганщини дев’ять співробітників пройшли співбесіду з представниками псевдореспубліки, які є частиною окупаційної адміністрації РФ.

У ході "працевлаштування" підозрювані надали добровільну згоду на вступ до лав новостворених незаконних структур - так званих "Старобільського, Міловського, Біловодського РОВД МВД ЛНР" та "прокуратуры Троїцького району "ЛНР".

Досудове розслідування здійснюється слідчими територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Нагадаємо, що народному депутату Олексію Ковальову оголосили підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору.