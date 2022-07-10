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Окупанти намагаються контролювати трасу, що з'єднує Донецьк і Харків, - британська розвідка

У відомстві припустили, що окупанти досягли кількох успіхів в районі Попасної.

Окупанти намагаються контролювати трасу, що з'єднує Донецьк і Харків, - британська розвідка
Удар по російській колоні в Ізюмі. Скріншот із відео, опублікованого Нацгвардією 30 квітня 2022 року
Фото: скрін відео

Російські окупанти продовжують прицільні обстріли вздовж траси E40, що з'єднує Донецьк і Харків. 

Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії, яку цитує у Twitter британське Міноборони.

У відомстві припустили, що російські війська досягли ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма (Харківщина) на півночі та поблизу Лисичанська (Луганщина) на сході. Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань поблизу Попасної", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують поширюватися вздовж осі магістралі Е40.

"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що загальні втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 37 300 осіб вбитими.

Також ворожа авіація вже протягом 2,5 місяців не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.

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