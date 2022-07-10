Окупанти намагаються контролювати трасу, що з'єднує Донецьк і Харків, - британська розвідка

Російські окупанти продовжують прицільні обстріли вздовж траси E40, що з'єднує Донецьк і Харків.
Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії, яку цитує у Twitter британське Міноборони.
У відомстві припустили, що російські війська досягли ще кількох невеликих територіальних успіхів в районі Попасної.
"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма (Харківщина) на півночі та поблизу Лисичанська (Луганщина) на сході. Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань поблизу Попасної", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують поширюватися вздовж осі магістралі Е40.
"Обстріли з Ізюму тривають уздовж осі головної дороги E40. Контроль над трасою Е40, яка з'єднує Донецьк з Харковом, ймовірно, буде важливим об'єктом для Росії в її спробах просунутися через Донецьку область", - йдеться в повідомленні.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 July 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 10, 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/T0mS7E9OIG
Нагадаємо, що загальні втрати російських окупантів у війні проти України сягнули 37 300 осіб вбитими.
Також ворожа авіація вже протягом 2,5 місяців не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.