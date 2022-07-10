Головне за ніч. Неділя, 10 липня

Ракетні удари по Харкову і Костянтинівці, Сумщина під обстрілами, збиті ворожі безпілотники, владна криза на Шрі-Ланці.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ворог зосереджує основні зусилля на Харківському напрямку. З території Бєлгородської області окупанти завдали по Харкову удару крилатою ракетою типу "Іскандер".

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 10 липня – у нашій новині.

Спроби росіян просунутися з боку Лисичанська на Сіверськ провалюються, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Ворог стягує війська поблизу Білогорівки, обстрілює навколишні населені пункти, завдає авіаційних ударів.

"За чотири місяці росіяни просунулися на декілька кілометрів, обравши тактику суцільного знищення великих міст. Але вони все ще впевнені в своїх "героїчних" перемогах наприкінці лютого, живуть цим і не хочуть усвідомлювати реальність. А вона їх не дуже тішить", - додав Гайдай.

За добу Росія завдала п'ять ракетних ударів по Костянтинівці на Донеччині, ворог також знову обстріляв Криворізький район. Про це йдеться в ранковому зведенні обласних військових адміністрацій.

Уносі росіяни обстрілювали громади на півночі Сумщини з мінометів та ствольної артилерії. Попередньо − втрат немає.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Хмельниччині, Одещині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

Детальніше – в нашій новині.

Військовослужбовці зенітних ракетних Повітряних сил Збройних сил України за добу знищили три ворожі безпілотні летальні апарати.

"Щодоби воїни-зенітники наближають перемогу. Один учора ввечері та дві вранці БПЛА знищили військовослужбовці зенітного ракетного полку повітряного командування "Центр", які виконують бойові завдання у визначених районах на східних рубежах України", - йдеться в повідомленні пресслужби Генерального штабу.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса після того, як протестувальники увірвалися в його офіційну резиденцію та підпалили будинок прем'єр-міністра, оголосив, що йде у відставку.

Перед цим сотні тисяч людей вийшли на вулиці найбільшого міста країни Коломбо, вимагаючи відставки Раджапакси через стрімкий економічний занепад країни.

Нагадаємо, раніше Готабая Раджапакса попросив у президента РФ Путіна підтримки на тлі "найгіршої за 70 років економічної кризи", закликавши відновити рейси Аерофлоту і надати кредит на паливо.

МЗС України рекомендувало українцям утриматись від перебування в місцях масового скупчення людей та протестів у країні, а також дотримуватись приписів місцевих правоохоронних органів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!