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Резніков пояснив, чому в Україні буде неефективним “залізний купол”

Україні потрібно розвивати свою систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Резніков пояснив, чому в Україні буде неефективним “залізний купол”
Фото: ЕРА/UPG

Україні потрібно розвивати свою систему протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков сказав під час бізнес-конференції на платформі Forbes, повідомила пресслужба відомства.

Резніков наголосив, що українські воїни збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, проте захист неба треба суттєво посилювати.

“У нас, в України, і сьогодні вже є захист нашого неба. Він не ідеальний, але повірте, ми досить велику кількість ракет збиваємо, які летять. Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші”, – сказав Олексій Резніков.

Він нагадав, що агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного та Каспійського морів і з Криму.

Резніков пояснив, чому в Україні буде неефективним “залізний купол”, наголосивши, що потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.

“Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву “залізний купол”, але навіть він не захищає на 100%. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними. “Залізний купол” зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, в гаражах. Від крилатих та балістичних ракет “залізний купол” не захищає”, – каже міністр оборони.

У самому Ізраїлі, і є в Чехії, і США розвивається інша система ППО. “Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, зокрема, від наших партнерів”, – сказав Резніков.

Нагадаємо, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов повідомив, що понад 70% випущених РФ по Україні некерованих снарядів та керованих авіаційних ракет не досягають поставленої цілі. Ракети влучають у поле, море або поза межами розташування українських військ.

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