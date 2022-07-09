Зеленський змінив керівництво Херсонської ОДА

Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації та призначив Дмитра Бутрія тимчасово виконуючим обов’язки голови ОДА.

Текст обох документів оприлюднено на сайті президента України.

"Звільнити ЛАГУТУ Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі № 477/2022.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на БУТРІЯ Дмитра Стефановича", - говорить наступний указ № 478/2022.

Нагадаємо, на засіданні уряду 28 червня Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Геннадія Лагути, призначеного керівником ОДА у жовтні 2021.

Після перемоги на президентських виборах в 2019 Зеленський вже звільняв Дмитра Бутрія з посади в.о. голови Херсонської ОДА.