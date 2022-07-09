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Зеленський змінив керівництво Херсонської ОДА

Кабмін погодив звільнення очільника Херсонщини ще 28 червня.

Зеленський змінив керівництво Херсонської ОДА
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Геннадія Лагуту  з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації та призначив Дмитра Бутрія тимчасово виконуючим обов’язки голови ОДА.

Текст обох документів оприлюднено на сайті президента України.

"Звільнити ЛАГУТУ Геннадія Миколайовича з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою", - йдеться в указі № 477/2022.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Херсонської обласної державної адміністрації на БУТРІЯ Дмитра Стефановича", - говорить наступний указ № 478/2022.

Нагадаємо, на засіданні уряду 28 червня Кабмін погодив звільнення голови Херсонської облдержадміністрації Геннадія Лагути, призначеного керівником ОДА у жовтні 2021.

Після перемоги на президентських виборах в 2019 Зеленський вже звільняв Дмитра Бутрія з посади в.о. голови Херсонської ОДА.

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