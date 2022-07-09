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У Маріуполі грабіжники на евакуаторах викрадають вцілілі авто

Вкрадені машини оголошуються "власністю "ДНР".

У Маріуполі грабіжники на евакуаторах викрадають вцілілі авто
Фото: Петро Андрющенко у Telegram

У тимчасово окупованому Маріуполі збільшується кількість крадіжок вцілілого приватного автотранспорту.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони.

Зазначається, що крадіжки відбуваються як з відкритих майданчиків чи стоянок, так і з закритих гаражних кооперативів. При цьому вартість машини не має значення: зникають машини представницького класу і дешеві моделі, такі як ЗАЗ чи GEELY.

"Машини зникають не тільки вдень, але й вночі – під час комендантської години. До того ж грабіжники часто використовують евакуатори. Це дає розуміння, що грабунком займаються безпосередньо представники окупаційної адміністрації та пов’язані з нею місцеві колаборанти. Офіційно заяву про викрадення можна подати у "військову комендатуру" Маріуполя. Проте на неофіційному рівні її представники заявляють, що шукати автомобілі треба самостійно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нерідко власники викрадених автівок знаходять їх у бойовиків так званої "міліції ДНР", в такому випадку вкрадені машини оголошуються "власністю ДНР".

Нагадаємо, що на даний момент щонайменше 10 тисяч маріупольців продовжують утримуватись у фільтраційних в'язницях російських окупантів.

Також окупанти повністю зупинили водопостачання в Маріуполі через те, що електромережі не витримали спеки. 

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