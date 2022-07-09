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У Слов'янську рятувальники витягнули чоловіка з-під завалів будинку

Чоловіка передали працівникам швидкої медичної допомоги.

У Слов'янську рятувальники витягнули чоловіка з-під завалів будинку
Фото: ДСНС

У Слов'янську (Донецька область) рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого ранкового обстрілу будинку чоловіка.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Слов'янські рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого внаслідок ворожого обстрілу будівлі чоловіка 1982 р.н. і передали працівникам швидкої медичної допомоги. Повідомлення до Служби порятунку надійшло о 04:58 9 липня", - йдеться в повідомленні.

Від Головного управління залучено 10 людей особового складу та 2 одиниці техніки.

Нагадаємо, що наступальними діями окупанти намагалися встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС та покращити тактичне положення в районі Доломітного. Українські воїни не дали їм цього зробити та відкинули на попередні позиції.

За даними Луганської ОВА, російські військові активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається.

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