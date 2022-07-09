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​Окупанти намагаються наступати по всій лінії фронту Донбасу, – Гайдай

Цієї ночі ворог здійснив 8 артилерійських обстрілів, 3 мінометних і завдав 9 ракетних ударів на Луганщині.

​Окупанти намагаються наступати по всій лінії фронту Донбасу, – Гайдай
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Російські військові активізувалися по всій лінії фронту Донбасу і намагаються наступати. Поки ніякої оперативної паузи не спостерігається.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Війська РФ продовжують робити спроби прориву адмінкордону Луганської області.

"Атакують з декількох напрямків. Там, де йти вперед їм незручно, влаштовують справжнє пекло, обстрілюючи території на горизонті. Тому небезпека надходить всюди – від Кремінної до Попасної", – розповів Гайдай.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Лише вночі ворог здійснив 8 артилерійських обстрілів, 3 мінометних, а також 9 ракетних ударів.

За словами глави Луганської ОВА, окупаційні війська домоглися незначних успіхів протягом 8 липня і продовжують наступ на захід від Лисичанська.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

"Поки ніякої оперативної паузи, оголошеної ворогом, не спостерігається. Він атакує і обстрілює наші землі з тією ж інтенсивністю, як і раніше", – зазначив Гайдай.

Нагадаємо, війська РФ намагалися захопити територію Вуглегірської ТЕС і просунутися в районі Доломітного. ЗСУ зірвали плани противника і повернули собі раніше займані позиції.

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