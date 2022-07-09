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​Від російського ракетного удару по Сергіївці на Одещині загинуло 22 людини

7 липня у лікарні померла співробітниця бази відпочинку, яка була поранена внаслідок ракетної атаки.

​Від російського ракетного удару по Сергіївці на Одещині загинуло 22 людини
Фото: тг-канал Кирила Тимошенка

До 22 збільшилася кількість жертв у житловому будинку та будівлі бази відпочинку у смт Сергіївка Одеської області, куди 1 липня влучила російська ракета.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"7 липня у лікарні померла 53-річна співробітниця бази відпочинку, яка отримала поранення під час ракетної атаки РФ на Сергіївку. Таким чином, кількість загиблих зросла до 22", – написав він.

Нагадаємо, 1 липня російська ракета влучила до дев'ятиповерхового житлового будинку та двох баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті удару у смт Сергіївка загинула 21 особа, серед них дитина, ще 38 постраждали.

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