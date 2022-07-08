Кулеба обговорив з послом США питання допомоги Україні

Подробиць розмови сторони поки не повідомили.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили питання допомоги США Україні.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

“Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу Росії”, - написала Брінк.

Вона підкреслила що США високо цінують тісну співпрацю з Україною у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань.

Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги🇺🇦захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу Росії. Високо цінуємо нашу тісну співпрацю у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань. pic.twitter.com/TiIuiIsuBD — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2022

Раніше повідомлялось, що голова МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Блінкен скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів.