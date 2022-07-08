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Кулеба обговорив з послом США питання допомоги Україні

Подробиць розмови сторони поки не повідомили.

Кулеба обговорив з послом США питання допомоги Україні
Фото: Twitter Бріджет Брінк

Голова МЗС України Дмитро Кулеба та посол США в Україні Бріджит Брінк обговорили питання допомоги США Україні. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. 

“Чудова дискусія з міністром Кулебою щодо допомоги Україні захищатися від неспровокованого та невиправданого нападу Росії”, - написала Брінк. 

Вона підкреслила що США високо цінують тісну співпрацю з Україною у сфері безпеки, економічних і гуманітарних питань.

Раніше повідомлялось, що голова МЗС Дмитро Кулеба та держсекретар США Блінкен скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів.

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