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Бельгія відновить роботу посольства у Києві

Про ці плани заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо.

Бельгія відновить роботу посольства у Києві
Фото: omr.gov.ua

Бельгія планує відновити роботу свого посольства в Києві в понеділок, 11 липня. 

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на VRT

За словами прем'єр-міністра Бельгії Олександра Де Кроо, важливо, щоб Бельгія знову мала представництво в Україні. Відновлення роботи дипмісії також є важливим сигналом того, що країна продовжує стояти на боці Володимира Зеленського та його уряду під час агресії Росії.

Як тільки бельгійська дипломатична команда, яка супроводжуватиме посла Петера Ван де Велде, прибуде до Києва, місцеві співробітники також поступово відновлять роботу.

Уточнюється, що спочатку посольство зосередить свою діяльність на наданні дипломатичних послуг і контактах з українською владою.

Водночас консульський відділ для бельгійців залишатиметься у посольстві Бельгії в Польщі до подальшого повідомлення. Зараз в Україні проживає 73 бельгійці.

Нагадаємо в середині червня посол Словенії в Україні Томаж Менцін повернувся до Києва. 17 травня у Києві відновило роботу посольство Ізраїлю, а наступного дня над посольством США в Києві підняли прапор на знак відновлення роботи

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