Найголовнішою рисою якісної журналістики вважають об’єктивність, неупереджений і точний погляд на ту чи іншу подію. Медіа мають висвітлювати події, але залишати можливість читачу зробити висновки самостійно, залишаючись незалежними. Звичайно, мова йде про ідеальні умови, до яких прагнуть респектабельні ЗМІ.

Натомість проросійські «журналісти» діють інакше. За наказом кураторів з кремлівських спецслужб пропагандисти створюють власну, спотворену версію реальності. Немов зіпсоване дзеркало, вони відображають лише потрібні їм факти, прибираючи, те що не вписується в їхню «політику партії» і навпаки, роблять фокус на тому, що їм треба.

Один зі свіжих трендів – висвітлення деталей артилерійських ударів українських сил по важливим складам окупантів. Після того, як на фронті почали працювати надані США комплекси HIMARS, такі удари по сховищам снарядів та палива трапляються практично щодня. У свою чергу «журналісти» з РФ та місцеві пропагандисти «ДНР/ЛНР» всі як один повторюють одні і ті слова – мовляв, безсердечні українці вкотре вдарили по «складам з гуманітарною допомогою». Хоча в мережі достатньо відео від місцевих мешканців, на яких чітко видно детонацію боєприпасів. Деякі сміливці навіть знімають уражені об’єкти зблизька, як це було нещодавно з КАМАЗ Центром в тимчасово окупованому Донецьку. Автори відео чітко показали розкидані залишки мін та снарядів.

Рашистський склад боєприпасів у Донецьку зблизька. pic.twitter.com/zHjFKfAjUY — Баба і кіт (@babaikit) July 5, 2022

Але усього за кілька годин, після прибирання доказів, на об’єкт прибули російські блогери, які показали абсолютно іншу картинку, жодним словом не згадавши, що насправді було на його території.

Мовчать «журналісти» і про те, чому «миролюбива» влада «ДНР/ЛНР» настільки піклується про своїх громадян, що розміщує сховища боєприпасів та пального прямо в житлових районах. Фактично місцевих мешканців використовують в якості живого щита для військових об’єктів, що є воєнним злочином. І тепер кожен мешканець окупованих територій може постраждати від детонації «тушонки і памперсів» поруч зі своїм будинком.

На жаль, є і ще гірші приклади «роботи» пропагандистів, які заради красивої картинки готові зробити будь-яку провокацію. Це стосується переважно приїжджих з РФ «журналістів», яким нема кого жаліти на окупованих територіях і нема що втрачати. Так, заради красивої картинки за замовленням пропагандистів можуть організувати обстріл житлових районів. При чому як і у випадках зі сховищами, самі місцеві дуже точно визначають звідки саме був обстріл.

Вот это интуиция у человека! Просто случайно приехал на место обстрела за 10 минут до его начала. Просто совпадение, конечно. pic.twitter.com/VrYQt79k27 — Денис Казанський (@den_kazansky) July 6, 2022

Донецк.Октябрь 14 г.Киевский р-н.Линейка в школе.Автобус на Полиграфической.Магазин Сармат,выходящие покупатели.Убитые,разорванные люди…Дома рядом(попадания в каартиры со стороны города).Снаряд у сгоревшего автобуса-ИЗ города.И уебище рос тв-сразу!Из кустов.Знакомо. — mojgorod (@mojgorod2) July 6, 2022

весной-летом 2014-го на Донбассе подобньіми фокусами промьішляло прокремлівське інформаційне агентство ANNA News. В Славянске

они всегда первьіми бьіли на развалинах и местах прильотов... Знали, куда ехать и где ждать хайпа. — Дочкин Папа (@dochkinpapa) July 7, 2022

Або імітують «запеклі бої» за командою чергового «воєнкора».

Втім від цих «репортерів» є певна користь – вони самі надають докази воєнних злочинів. Завдяки їхнім сюжетам можна встановити геолокацію вражених будинків і напрямок обстрілів.

‼️ #Макеевка.



Спасибо военкору паблика #Readovka за доказательства преступления. Адрес сьемки репортажа: ул. Богдана Хмельницкого, 18.



В результате обстрела погибли минимум 3 ребенка на детской площадке этого двора.



Снаряд прилетел с #ДНР. Перепроверяйте сколько влезет. pic.twitter.com/Low6I3UfZf — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 6, 2022

Донецк.

Ай! Ну надо же так пропагандонам спалиться.

Дырка то со стороны города. Даже больше скажу, она четко указывает с какого террикона били 😡

Кто не в курсе это Обжора на Артема за пару остановок до ЖД.

Суки, "Чердак" был одним из моих любимых заведений до войны 😡 pic.twitter.com/HW6Gv5bKZ1 — Alex ꑭ Bezfam (@alex_bezfam) July 5, 2022

Втім проросійською пропагандою та викривленням фактів займаються не лише громадяни РФ. На жаль, в західних країнах теж вистачає фанатів путінського режиму, готових розносити фейки. Хтось з них робить це за гроші, хтось з ідеологічних міркувань, а хтось просто сліпо вірить Кисельову та Соловйову. Звичайно, західні демократії дуже серйозно ставляться до свободи слова і вільної роботи преси, тому такі корисні ідіоти переважно уникають відповідальності. Хоча навіть там вже починають потихеньку розуміти справжні наміри цих «друзів Кремля». Так, питання заангажованості журналістів Джона Марка Дугана (John Mark Dougan) та Єви Бартлетт (Eva Bartlett) нещодавно підняли в розслідуванні канадської телерадіокомпанії CBC.

Як зазначають автори розслідування ціла група західних журналістів, які мають давню історію поширення російської пропаганди, тепер намагаються просувати наратив щодо нібито причетності України до воєнних злочинів. На думку цих кремлівських рупорів саме вигадані українські неонацисти вбивали мирних мешканців Бучі, Бородянки та Ірпеня. За дивним збігом обставин один з таких авторів, Джон Марк Дуган встиг наробитти багато дурниць у себе вдома – а саме створити велику кількість брехливих статей, за що його почало розшукувати ФБР. Для того щоб уникнути відповідальності на Батьківщині Дуган… втік до Москви і тепер відкрито підтримує російську агресію проти України. І навіть є одним з членів так званого Міжнародного публічного трибуналу щодо України – маріонеткової організації, створеної Кремлем для «розслідувань» воєнних злочинів «укронацистів».

Єва Бартлетт, яка теж бере участь в цьому Трибуналі, також встигла допомогти Кремлю – для каналу RT вона розповідала про жахи війни в Сирії, але виключно з проросійського боку, заперечуючи хімічні атаки режиму Ассада. Після цього вона також переїхала до Москви, звідки розповідає про те, що західна преса «промиває мізки» своїм глядачам і закликає підтримувати дії російської влади.

Отже Кремль дуже активно залучає «журналістів» для ведення пропаганди і при цьому фокусується не лише на власній аудиторії, а і на західних країнах. Тому російські інформаційно-психологічні кампанії не можна вважати загрозою лише для України, відповідно до боротьби з ними має долучитися весь світ.