Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»

Так, Києву (та й Україні загалом) Токарчук не чужа. Український читач знає її творчість за цілим рядом перекладених різними видавництвами романів: «Правік та інші часи», «Мандрівка людей книги», «Веди свій плуг понад кістками мертвих», «Бігуни», «Книги Якова», «Емпусіон» та іншими. Має відданих прихильників, котрі обов'язково полюватимуть і за її останнім твором, який ще в написанні. З нього й починається наша розмова.

Польська письменниця Ольга Токарчук, лауреатка Нобелівської та Букерівської премій, психологиня й есеїстка, у Києві з традиційним візитом. Наприкінці нашого дуже короткого, на жаль, інтерв’ю пані Ольга каже, що не має більшої насолоди, ніж прогулянки Києвом і споглядання «ваших кам’яниць, які викликають страшенне зворушення». От тільки часу на це випадає дедалі менше, зазначає вона. Щоправда, цього разу Токарчук викроїла час, аби навідати улюблені «кам’яниці» й відчути біль за ті з них, які постраждали від російських обстрілів.

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Токарчук

З Україною ви пов’язані кровними узами — через предків. Дія деяких ваших книжок розгортається в Україні. Безперечно, ви симпатизуєте нашій державі. Можливо, роман, над яким ви працюєте зараз, про Україну й нашу війну?

Моя нова книжка, яка вийде в Польщі вже восени, не про найновішу історію. Там дія розгортається після Другої світової війни, а загалом оповідь про повоєнне переміщення народів, про міграцію. Мова йде про Нижню Сілезію зокрема, але частина моїх героїв — з Галичини. Тому так, можна сказати, що роман про Україну теж.

Реклама

Ви розповіли, що частково використовуєте ШІ для роботи над текстом. Як це працює? Який промпт ви формуєте для ШІ?

Ні-ні, я не використовую штучний інтелект саме для написання тексту. І хотілось би, щоб довкола цього не було інсинуацій. Штучним інтелектом я користуюся так само, як словниками чи енциклопедіями — йду до нього по ту чи іншу довідку. Бо писати історії ШІ не вміє.

Ми його переоцінюємо?

Безумовно.

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Токарчук

А загалом ми живемо в епоху постправди, хейту і штучного інтелекту. З хейтом, ба навіть погрозами вбивства, ви стикнулися після виходу «Книг Якова». Але що для вас найстрашніше з нинішніх реалій? Що лякає?

Мене лякає, що всі погані історії відбуваються тоді, коли люди перестають користуватися власним розумом для оцінки дійсності. І коли вони звертаються по таку оцінку до інтернету. Так формується те, що я називаю психологією натовпу.

Тому так важливо зберігати контакт з традицією, з класичною літературою — аби люди знали, як творили наші предки й що залишили нам. І щоб зв'язок з їхнім спадком не обірвався через нинішні можливості, які дає інтернет і той-таки ШІ. Мене лякає, що люди можуть втратити навичку споживати високу культуру.

Реклама

У поляків така навичка зберігається?

На це питання відповісти складно, треба оперувати певними дослідженнями, а в мене таких даних немає. Але можу сказати, що зараз у Польщі одночасно працюють над двома різними екранізаціями «Ляльки» Болеслава Пруса, а цей роман багато хто вважає чи не найвидатнішим у польській літературі.

І це лягає в канву того дискурсу в Польщі, як маємо трактувати нашу історію та культуру, як сприймати спадок. Але, можливо, це та надто академічна дискусія, яка не зачіпає пересічних читачів, зокрема молодих поляків.

Фото: Зоряна Стельмах

Ви закликали авторів усього світу приїздити в Україну, щоб солідаризуватися з нами. Приїхали Бернар-Анрі Леві, Тімоті Снайдер, Джонатан Літтелл… Майже ніхто з белетристів, здебільшого історики й фіксатори злочинів війни. Чи можна вважати, що ваш заклик було почуто?

Так, у мене є враження, що заклик почуто. Я пам’ятаю, як говорила це рік тому, коли була в Україні, а потім ще повторила ці слова в Польщі. І повторювала їх знову і знову. Не готова сказати, наскільки ефективною є підтримка, яку забезпечують такі візити. Але я знаю, що мене все ж почули.

Як охарактеризуєте настрої поляків щодо українців? Чого зараз більше — співчуття, як у перші місяці війни, чи роздратування, яке, вочевидь, почало накопичуватися з її плином?

Так, зараз уже немає того запалу, що був на початку війни. Тоді всі мої знайомі й навіть ті, кого знала побіжно, долучалися до допомоги українцям, до тих чи інших акцій. Звісно, що після чотирьох років війни втома відчувається. Але я хочу вас запевнити: наша підтримка залишається, вона нікуди не ділася.

Я не оперую якимись соціологічними дослідженнями з цього приводу, але кажу про це з власного досвіду. У Вроцлаві, де я живу, така підтримка значуща й сильна. Ми дуже зблизилися з українцями — ваших краян багато у нас, вони працюють у Польщі, і завдяки війні відбувається певне перемішування наших народів.

Реклама

Але чи є щось таке, чого ми, можливо, не розуміємо про поляків і, навпаки, те, чого поляки не розуміють, коли йдеться про українців?

Складне запитання. Треба подумати над ним (посміхається).

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Токарчук

Гаразд, але наша культурна взаємодія стала глибшою і якіснішою чи навпаки?

Так. І не тільки культурна взаємодія. Ми взагалі тісніше пов’язані. Бо маємо і спільну історію, і подібну культуру. Поляки й українці загалом стали настільки близькими, що інколи самі собі в цьому неохоче зізнаються.

Буваючи в Україні, ви часто зустрічаєтеся з нашими читачами. Які зміни спостерігаєте в них?

Ці зміни в дедалі глибших питаннях, які ставлять мені українські читачі. Відзначила це ще рік тому, коли поважність подібних запитань мене щиро вразила. І я розумію, звідки в українських читачів така рефлексія — вони переживають забагато воєнного стресу, а тому думати про життя, його проминання, зрештою, про смерть для вас цілком природно.

Сама роль літератури в ситуації екзистенційної загрози відчутно зростає. І це зовсім не те, як ми читаємо в мирні, спокійні часи… Сприйняття мистецтва під час війни стає дуже загостреним.

Про екзистенційну загрозу. Те, що українці цікавляться книжками під акомпанемент прильотів — це сила духу чи втеча від реальності?

Безумовно, сила. Ви, українці, маєте сильний хребет. І якраз на вашому прикладі ми бачимо, як література в часи випробувань заохочує до сильніших і глибших рефлексій.

Реклама

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Токарчук

Перша світова війна, до речі, на відміну від Другої, породила чималий пласт антивоєнної літератури. Які твори писатимуть після російсько-української війни?

Це цікаве запитання. Хотілось би думати, що після війни будуть спроби зобразити новий, кращий світ. Бо зараз Росія намагається законсервувати світ старий. І вся війна, розв’язана нею, походить з цього бажання та з її імперських прагнень. А на це немає жодних раціональних, об’єктивних підстав. Бо світ прагне змін, а Росія — утримати його від цих змін.

При цьому, однак, у багатьох питаннях світ дійшов до межі. Наприклад, у питаннях екології. Або в питаннях нерівності, бо ще ніколи в історії не було такого колосального розриву між багатими й бідними. Тому й тут теж людям доведеться вибудовувати якусь нову оптику, щоб побачити перспективи свого розвитку і те, як їхній світ виглядатиме в майбутньому.

Ваша цитата кількарічної давності: «У Польщі точаться процеси, які ми можемо спостерігати в усьому світі. У нас теж відбувається консервативна революція». Ця консервативна революція ще триває і як вона позначається на мистецтві?

Ні, я гадаю, що спроби відродити консервативні цінності для Польщі лишилися позаду. Тому що сили, які уособлювали такий рух, фактично не мали що запропонувати публіці. Не мали опертя на культуру… І це не дивно, бо митці зазвичай прилучаються не до консерваторів, а до ліберального табору.

Фото: Зоряна Стельмах

30 років тому ви написали роман, після нього й заговорили про Ольгу Токарчук. Мова про «Правік та інші часи». Чим для вас зараз є цей, без перебільшення, знаковий текст?

Він для мене є частиною мого архіву (посміхається). Я пам’ятаю, що такий роман був, пам’ятаю, що я його писала, але я надто швидко відходжу від своїх творів — не зберігаю з ними глибинного зв'язку. Крім того, 30 років тому я була зовсім іншою людиною — зараз я вже не авторка «Правіка», якою була колись.

Ще цитата, цього разу з вашого «Чутливого наратора»: «Колись світ був великий, і уява не могла охопити його — тепер уява нам уже не потрібна, ми маємо все на відстані простягнутої до смартфона руки». Що може дати письменник світові, який став таким малим?

Світ не став малим. Це те шахрайство або викривлення, яке нам якраз підсовує смартфон. Насправді світ великий, але дуже й дуже ускладнений. Згадайте часи Середньовіччя — зараз нам живеться аж ніяк не легше, бо впродовж доби сучасна людина може стикнутися зі значно більшою кількістю подразників чи викликів, ніж який-небудь давній селянин за все своє життя.

Реклама

Але відповідаючи на ваше питання: письменник й досі може дати багато своєму читачу. Бо відколи людство навчилося читати, воно відкрило для себе задоволення перетворювати образ у книжці на власне переживання, на якийсь уже питомо свій досвід. Тому поки існує книжка, людина буде знову і знову занурюватися в цю насолоду.

Фото: Зоряна Стельмах

Іще про світ. Ваш краянин Генрік Сенкевич написав роман «Quo vadis», і питання, винесене в заголовок, хотілось би адресувати вам. Куди іде наш світ?

Ви ризикуєте, ставлячи це питання письменниці, бо я можу змалювати дві геть різні перспективи. Брутальну й жорстоку реальність, а також лагідну й приємну для людини. І як ви розумієте, втілення обох сценаріїв буде однаково вірогідним і можливим. І, напевно, це і є завданням для літератури — показувати ймовірні напрямки шляху для людства, які стануть наслідками його власних дій.

Власне, той-таки Сенкевич стверджував, що своїм романом дав людству «урок милосердя, бо в літературі милосердя має бути більше, ніж у реальному житті». Тобто література виконує не лише функцію візіонера, який показує, куди може зайти світ, але й пробуджує емпатію? Ви погоджуєтеся з такою його оцінкою?

Так, погоджуюся. Але головна риса літератури — не візіонерство, а інтуїція. І це те, що не застаріває і не минає з часом. Через читання ми краще розуміємо інших, бо ототожнюємо себе з тим чи іншим героєм, віддзеркалюємо його. І це той винятково неповторний досвід, який дають нам читання й література загалом.