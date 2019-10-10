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Ольга Токарчук и Петер Хандке получили Нобелевские премии по литературе

В этом году комитет вручил премии за два года.

Нобелевский комитет объявил лауреатов премий по литературе за 2018-й и 2019-й годы. 

За 2018 год Нобелевскую премию получила польская писательница и эссеистка Ольга Токарчук. 

В этом году английский перевод ее книги "Веди свой плуг по костям мертвецов" попал в лонг-лист Международной Букеровской премии (в украинском переводе книга вышла в 2011 году, переводчица – Божена Антоняк). В 2018 году получила эту же премию за книгу "Бегуны".

Токарчук родилась в семье выходцев из Украины, сейчас живет во Вроцлаве. В украинском переводе выходили ее книги "Бегуны" (2011, перевод Остапа Сливинского), "Последние истории" (2007, перевод – Ярина Сенчишин) и другие. 

Ольга Токарчук
Фото: EPA/UPG
Ольга Токарчук

Премию за 2019-й присудили австрийскому писателю и драматургу Петеру Хандке. Соавтор сценария к фильму Вима Вендерса "Небо над Берлином". Известность Хандке получил в 60-70-годах с пьесой "Оскорбление публики" и произведением "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым".

Петер Хандке
Фото: EPA/UPG
Петер Хандке

Напомним, в прошлом году Нобелевскую премию по литературе не вручали из-за скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

5 марта, Нобелевский фонд, который исполняет завещание Альфреда Нобеля, объявил, что Шведская академия, чтобы "восстановить утраченное доверие" наградит лауреатов 2018 года в текущем году.

Кроме того, в процедуру вручения премии за литературу внесли изменения, назначив пять независимых членов, которые будут помогать Шведской академии определять лауреатов в будущем. 

Как выбирают победителя, все еще остается в секрете – известно только, что в феврале Академия рассматривает около 200 номинантов, в мае составляет шорт-лист и на протяжении лета изучает финальный список из пяти авторов.

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