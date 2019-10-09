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Фильм "Домой" Наримана Алиева – в лонг-листе на "Оскар"

Всего на включение в номинацию претендуют 93 фильма.

Фильм "Домой" Наримана Алиева – в лонг-листе на "Оскар"
Кадр из фильма

Украинский фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева "Домой" – в лонг-листе премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом свидетельствует опубликованный список Американской киноакадемии.

Всего в лонг-лист попало 93 киноленты.

Напомним, "Домой" – дебютный полнометражный фильм Наримана Алиева, премьера которого состоялась в "Особом взгляде" Каннского кинофестиваля. Украинская премьера фильма состоялась на Одесском кинофестивале, где он получил гран-при, разделив его с грузинским фильмом "А потом мы танцевали". 

В августе этого года фильм стал единственным национальным претендентом на премию "Оскар".

Кроме того, фильм крымскотатарского режиссера получил главную награду на Международном кинофестивале в Бухаресте.

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