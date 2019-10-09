The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
The Insider: Зеленский в Нью-Йорке виделся с бизнесменом, связанным с международным криминалом
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
NYT рассказала о диверсионном отряде ГРУ РФ, дестабилизирующем Европу
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
Почему представитель ОБСЕ Сайдик не смог ответить, чей Крым
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
​В ДТП под Николаевом погибли два руководителя областного управления полиции
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Деревянченко и Головкина отстранили от бокса
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
Александр Данилюк: "Я ушел из команды. Без альтернативы"
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
В Виннице арестовали американца, воевавшего на стороне Украины в зоне АТО
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Табачники поддержали закон о налогообложении сигарет и требуют урегулирования IQOS и Glo
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
Кейс Пашинского и Переяславская Рада
ГлавнаяКультура

Украинские кинорежиссеры: "Финансирование проектов украинских авторов должно быть в приоритете" (письмо)

Гильдия режиссеров обратилась с письмом к Госкино и Совету по господдержке кино.

Украинские кинорежиссеры: "Финансирование проектов украинских авторов должно быть в приоритете" (письмо)
Фото: www.ukrkino.com.ua

Украинские кинорежиссеры призвали Совет по государственной поддержке кино предоставить финансирование в первую очередь дебютам, украинским авторам и проектам, запускающимся в 2019 году.

Об этом говорится в письме, которое Гильдия режиссеров Украины направила в Госкино и в Совет.

Режиссеры предлагают "свое видение выхода из кризиса, в который попала киноотрасль". "В Украине работает продюсерская модель кино, при которой государственные деньги даются именно продюсерам, даже если кино – авторское. При этом, главные достижения украинского кино связаны с авторами, – говорится в документе. – ...Поэтому мы, украинские режиссеры, просим Совет при принятии решения о предоставлении господдержки проектом, учесть наши предложения".

В частности, режиссеры предлагают поддержать, в первую очередь, коротко- и полнометражные дебюты, преодолевшие барьер в 35 баллов на последнем питчинге; ко-продукционные проекты при участии украинского режиссера и проекты всех категорий, которые запускаются в 2019 году.

Ко-продукционным проектам, где режиссеры заявлены иностранные коллеги, авторы письма просят предоставлять поддержку после того, как поддержаны проекты украинских режиссеров. "Ведь речь идет о деньгах украинских налогоплательщиков и государстве Украина. Именно поэтому проекты украинких авторов должны быть в приоритете, а государственное финансирование должно способствовать, в первую очередь, развитию отечественной киноиндустрии, которая создает украинский кинопродукт и предоставляет рабочие места своим гражданам", – резюмируется в письме.

Обращение подписали Виктрия Трофименко, Ирина Цилык, Дмитрий Сухолиткий- Собчук, Жанна Максименко-Довгич, Марина Степанская и другие режиссеры.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский настаивает на отмене результатов 11-го питчинга, проведенного Госкино этим летом. Он считает, что Совет по господдержке кинематографии, утверждая результаты этого питчинга, превысил свои полномочия, и призвал членов Совета подать в отставку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также