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Скорсезе не считает работы студии Marvel настоящим кино

"Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить - это тематически парки".

Скорсезе не считает работы студии Marvel настоящим кино
Мартин Скорсезе
Фото: EPA/UPG

Режиссер Мартин Скорсезе заявил, что не воспринимает блокбастеры студии Marvel в качестве кино.

Об этом пишет The Guardian.

"Я не смотрю их. Я пробовал, понимаете?... Но это не кино. Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить - это тематически парки", - сказал режиссер.

Скорсезе отметил, что работы Marvel не рассказывают про истории людей, а также в них невозможно почерпнуть эмоциональный и психологический опыт.

По его мнению, эти фильмы не спасает даже хорошая игра актеров.

Напомним, ранее Скорсезе предрек кинематографу "яркое будущее".

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