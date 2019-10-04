Скорсезе не считает работы студии Marvel настоящим кино

Режиссер Мартин Скорсезе заявил, что не воспринимает блокбастеры студии Marvel в качестве кино.
Об этом пишет The Guardian.
"Я не смотрю их. Я пробовал, понимаете?... Но это не кино. Если честно, самое ближайшее, с чем я могу их сравнить - это тематически парки", - сказал режиссер.
Скорсезе отметил, что работы Marvel не рассказывают про истории людей, а также в них невозможно почерпнуть эмоциональный и психологический опыт.
По его мнению, эти фильмы не спасает даже хорошая игра актеров.
Напомним, ранее Скорсезе предрек кинематографу "яркое будущее".