Правительство утвердило трех замов Министра культуры, молодежи и спорта

Сегодня, 2 октября на своем заседании Кабмин поддержал распоряжение о назначении заместителей Министра культуры, молодежи и спорта Украины Владимира Бородянского. Об этом сообщил пресс-центр министерства.

Первым заместителем министра назначен Анатолий Максимчук.

Фото: detector.media Анатолий Максимчук

Он родился в 1980 году, закончил НТУ «Киевский политехнический институт» и Киево-Могилянскую бизнес-школу, бывший юридический директор компании StarLightMedia, которую возглавлял Бородянский. Максимчук также был идеологом закона "Про государственную поддержку кинематографии", согласно которому на финансирование из бюджета могут претендовать не только фильмы, но и сериалы.

Заместителями Министра назначены:

Фото: Макс Требухов Ирина Подоляк

Ирина Подоляк - бывший народный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Рады 8-го созыва. Она закончила Львовский национальный университет им. Франко, ранее возглавляла департамент культуры Львовской горадминистрации. Инициатор закона про государственный язык и изменений в закон о культуре в части про конкурсные назначения директоров учреждений культуры.

Фото: facebook/v.a.shumilin Владимир Шумилин

Владимир Шумилин - основатель группы компаний АТМ, которая занимается проектированием и строительством спортивных сооружений, окончил Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко и Международный институт менеджмента. Ранее Бородянский давал ему должность руководителя спортивного направления Офиса по разработке гуманитарной политики Украины.

Напомним, ранее Владимир Бородянский призвал действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии подать в отставку. Это связано с ситуацией вокруг победителей 11-го питчинга. Министр культуры считает, что если эта ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на питчинг.