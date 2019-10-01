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В Мистецьком Арсенале пройдет выставка Параски Плитки-Горицвит

Среди работ художницы - фотографии, графика, рукотворные книги и скульптуры.

17 октября в Мистецьком Арсенале откроется выставка "Параска Плитка-Горицвит. Преодоление гравитации".

Как сообщают организаторы, выставка представит "вселенную гуцульской художницы Параски Плитки-Горицвит".

Плитка-Горицвит жила в карпатском селе Криворивня, была фотографом, художницей, писательницей, философом и этнографом.

"Экспериментируя с образами, она фиксировала многогранность жизни и человеческих эмоций через поэзию, живопись и фотографию, - говорится в описании выставки. - Творческое наследие Параски Плитки-Горицвит - боле 4 тысяч фотографий, более 500 рукотворных книг, сотни графических произведений, скульптуры и витинанки".

Параска Плитка-Горицвит родилась в 1927 году в селе Быстрец, затем ее семья переехала в Криворивню. Окончила четыре класса начальной школы, в 1944 году присоединилась к национально-освободительному движению, была связной УПА, носила повстанцам в лес еду и теплые ввещи. В марте 1945 года НКВД арестовало Параску и приговорило ее к 10 годам лагерей. В 1954 году она вернулась в Карпаты, но была реабилитирована только в 1992 году.

"Преодоление гравитации" - это история о личной вселенной Параски Плитки-Горицвит, существовавшего на грани реальности и фантазии, о смелости быть свободной вопреки обстоятельствам, о возможности путешествовать, не выезжая из родного села, о мечтах и желании творить, - говорится в описании проекта. - Это путешествие миром духовных образов, сказочных текстов, этнографических записей, вымышленных ландшафтов и документальных фотографий.

Фото: Мистецький Арсенал

Выставка продлится до 19 января 2020 года.

Идея проекта и исследования - Катерина Бучацкая, Инга Леви, Максим Руденко, Александр Чайка.

Куратор выставки - Катерина Радченко.

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