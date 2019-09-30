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В Центре Довженко покажут немой фильм в сопровождении группы "Вагоновожатые"

Фильм "Ордер на арест" покажут в рамках выставки о ВУФКУ.

10 октября в Центре Довженко состоится показ фильма Георгия Тасина "Ордер на арест" в живом сопровождении группы "Вагоновожатые".

Показ фильма – часть параллельной программы выставки "ВУФКУ. Lost&Found" в новосозданном Музее кино.

"Ордер на арест" – "фильм, ставший первым феминистическим манифестом в советском кино и показавший роль женщины в исторических процессах гражданских войн", пишут организаторы. Главная героиня фильма Надежда – жена главы ревкома, который попросил ее спрятать секретные документы, когда "красные" отступали из города. В город заходят "белые" и начинают охоту на эти документы, Надежда становится центром этих событий и не собирается выдавать их местонахождение даже под пытками.

Новый саундтрек к фильму создали и исполнят вживую музыканты группы "Вагоновожатые" – Антон Слепаков, Валентин Панюта, Станислав Ищенко. Показ состоится на Сцене 6. 

Детали – на странице события в фейсбуке.

Напомним, в рамках параллельной программы выставки проходит киноклуб Oldschool, где показывают редкие фильмы украинского киноавангарда.

Выставка "ВУФКУ. Lost and Found" продлится до начала декабря.

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